Solo questione di qualche ora prima che la stagione ufficiale del Torino inizi. La squadra è pronta, ma manca ancora qualche tassello per sognare in grande. Il patron Cairo ha promesso di portare a termine uno dei migliori mercati della storia del Torino e di conseguenza ci si aspetta ancora qualche sorpresa.
news calcio
Calciomercato Torino – Scambio clamoroso in chiusura: Cairo ha la freccia
Il Torino potrebbe mettere a referto l'ennesima operazione di primissimo livello. Non perdiamo neanche un secondo ed ecco tutti i dettagli
Nel frattempo sta prendendo piede un possibile scambio con una società che milita in Serie A. Un affare che porterebbe vantaggi sia al Torino che al club coinvolto. Tutti i dettagli su questa operazione <<<
