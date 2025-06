Calciomercato Torino – Scambio granata-rossonero? Ricci via, ma ecco il 9

Il club granata sta lavorando in vista della prossima stagione e sa che deve mettere a referto dei colpi di primissimo livello per fare la differenza sotto tutti i punti di vista e soprattutto lottare per la parte sinistra della classifica. Nelle ultime ore si rischia di perdere uno dei calciatori più importanti, stiamo parlando di un mediano di spessore come Samuele Ricci.