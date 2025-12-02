Calciomercato Torino | Scambio ufficiale? Verità sull’accordo Sarri-Cairo

Il club granata continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato, visto che si prospetta una sfida decisamente complessa. Lunedì prossimo arriveranno i rossoneri di Milano a caccia di punti che potrebbero permettere di mantenere la prima posizione in classifica.
Il Torino continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato, ecco tutti i dettagli sul mercato in entrata ed in uscita
Ricordiamo che in caso di sconfitta potrebbe arrivare la decisione di cambiare guida tecnica e di conseguenza affidarsi ad un nuovo mister al posto di Baroni. Nel frattempo la società lavora sul mercato e potrebbe chiudere uno scambio importante. Tutti i dettagli sull'affare con i biancocelesti <<<
