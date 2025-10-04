mondoudinese news calcio calciomercato Calciomercato Torino – Scelta shock di Cairo! Arriva il nuovo coach

Il Torino sembra aver preso una scelta a dir poco clamorosa, non perdiamo neanche un secondo ed ecco tutti i dettagli sul nuovo coach
Lorenzo Focolari Redattore 

Urbano Cairo sta lavorando non solo sul campo da gioco, ma anche dal di fuori di quest'ultimo. La sfida odierna contro i biancocelesti di Maurizio Sarri sarà a dir poco fondamentale sotto tutti i punti di vista. Se la squadra non dovesse conquistare una prova positiva, il cambio di guida tecnica sembra essere solo una formalità.

Proprio per questo motivo la società non ha tempo da perdere e di conseguenza sembra aver già trovato il sostituto perfetto. Non perdiamo neanche un secondo ed ecco tutti i dettagli su questo incredibile affare. Il futuro del Toro è scritto <<<

