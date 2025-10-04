Urbano Cairo sta lavorando non solo sul campo da gioco, ma anche dal di fuori di quest'ultimo. La sfida odierna contro i biancocelesti di Maurizio Sarri sarà a dir poco fondamentale sotto tutti i punti di vista. Se la squadra non dovesse conquistare una prova positiva, il cambio di guida tecnica sembra essere solo una formalità.
Calciomercato Torino – Scelta shock di Cairo! Arriva il nuovo coach
Il Torino sembra aver preso una scelta a dir poco clamorosa, non perdiamo neanche un secondo ed ecco tutti i dettagli sul nuovo coach
Proprio per questo motivo la società non ha tempo da perdere e di conseguenza sembra aver già trovato il sostituto perfetto. Non perdiamo neanche un secondo ed ecco tutti i dettagli su questo incredibile affare. Il futuro del Toro è scritto <<<
