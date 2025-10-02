Il Torino nel corso delle ultime ore sta scrivendo il suo futuro sotto quasi tutti i punti di vista. La società ha bisogno di mettere a referto delle operazioni di primissimo livello e proprio per questo motivo non c'è tempo da perdere.
Calciomercato Torino – Scelto il nuovo tecnico? Cairo punta l’ex Roma
Il Torino nel corso delle ultimissime ore sta portando avanti dei discorsi di primissimo livello tra la società e un ex Roma. Tutti i dettagli
Marco Baroni si giocherà moltissimo nel corso del prossimo incontro di campionato con la società che sta valutando delle possibili alternative. L'ultimo nome per la squadra italiana del Nord sembra arrivare dalla Capitale. Tutti i dettagli sul nuovo tecnico del Torino <<<
