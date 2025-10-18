Il club granata continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. La società non vede l'ora di potersi riscattare nel corso della prossima sfida contro quella che è la società campione d'Italia in carica. Proprio contro il Napoli, però, potrebbe cambiare tutto.
Calciomercato Torino – Sconfitta e addio? Scelta Cairo per il post Baroni
Il Torino continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato, non perdiamo neanche un secondo ed ecco tutti i dettagli
Se dovesse arrivare l'ennesima sconfitta di questo inizio di stagione l'addio non sarebbe più così impossibile ed anzi il cambio di guida tecnica prenderebbe quota ogni istante di più. Tutti i dettagli sulla scelta post Baroni <<<
