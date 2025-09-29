Calciomercato Torino – Sconfitta a Parma e salta Baroni? Shock Cairo

Un inizio di stagione da dimenticare, in cui si salva solo il match dell'Olimpico contro la Roma di mister Gasperini e il passaggio agli ottavi di finale di Coppa Italia (obiettivo che il Toro non raggiungeva da tre anni). Resta comunque una squadra che sta rendendo al di sotto delle aspettative e di conseguenza la partita con il Parma assume contorni fondamentali.