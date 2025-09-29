mondoudinese news calcio calciomercato Calciomercato Torino – Sconfitta a Parma e salta Baroni? Shock Cairo

news calcio

Calciomercato Torino – Sconfitta a Parma e salta Baroni? Shock Cairo

Torino continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato, non perdiamo neanche un secondo ed ecco tutti i dettagli sul match
Lorenzo Focolari Redattore 

Cairo

Un inizio di stagione da dimenticare, in cui si salva solo il match dell'Olimpico contro la Roma di mister Gasperini e il passaggio agli ottavi di finale di Coppa Italia (obiettivo che il Toro non raggiungeva da tre anni). Resta comunque una squadra che sta rendendo al di sotto delle aspettative e di conseguenza la partita con il Parma assume contorni fondamentali.

In caso di ennesima prova poco soddisfacente, la squadra potrebbe decidere per un clamoroso cambiamento. Non perdiamo neanche un secondo ed ecco tutti i dettagli sul futuro di mister Baroni <<<

© RIPRODUZIONE RISERVATA