Un vero e proprio shock per Marco Baroni sembrerebbe poter arrivare nel corso delle prossime settimane. Il tecnico rischia di perdere un titolarissimo nel corso di questi ultimi giorni di mercato. Un calciatore che si è mostrato fondamentale per conquistare la salvezza solo qualche mese fa.
Calciomercato Torino – Shock Baroni, un titolarissimo verso l'addio: il punto
Il Torino si appresta a perdere le prestazioni di un calciatore di assoluto spessore nel corso delle prossime settimane. Tutti i dettagli
La società sta cercando di capire la fattibilità dell'operazione, visto che sul piatto sembrano esserci già 15 milioni di euro ed una plusvalenza sicura per il club granata. Tutti i dettagli su questo affare <<<
