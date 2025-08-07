mondoudinese news calcio calciomercato Calciomercato Torino – Simeone chiude il mercato? Macché, ecco il 10

Il Torino continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Tutti i dettagli sul mercato in entrata ed in uscita: le ultime
Lorenzo Focolari Redattore 

Il Torino continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato e di Coppa Italia. Tra qualche settimana inizierà la stagione a tutti gli effetti e l'obiettivo è quello di mettere a referto dei colpi in entrata di assoluto spessore. Giovanni Simeone è arrivato a Torino, ma questo sarà il colpo che chiude il mercato?

Il calciatore non vede l'ora di fare la differenza con la casacca dei granata, ma logicamente bisogna tenere l'attenzione anche su altri colpi di assoluto spessore. Ecco tutti i dettagli sul futuro del club e su un super colpo di mercato. Il nuovo 10 sta per arrivare <<<

