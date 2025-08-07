Il Torino continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato e di Coppa Italia. Tra qualche settimana inizierà la stagione a tutti gli effetti e l'obiettivo è quello di mettere a referto dei colpi in entrata di assoluto spessore. Giovanni Simeone è arrivato a Torino, ma questo sarà il colpo che chiude il mercato?
mondoudinese news calcio calciomercato Calciomercato Torino – Simeone chiude il mercato? Macché, ecco il 10
news calcio
Calciomercato Torino – Simeone chiude il mercato? Macché, ecco il 10
Il Torino continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Tutti i dettagli sul mercato in entrata ed in uscita: le ultime
Il calciatore non vede l'ora di fare la differenza con la casacca dei granata, ma logicamente bisogna tenere l'attenzione anche su altri colpi di assoluto spessore. Ecco tutti i dettagli sul futuro del club e su un super colpo di mercato. Il nuovo 10 sta per arrivare <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA