Calciomercato Torino – Simeone chiude il mercato? Macché, ecco il 10

Il Torino continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato e di Coppa Italia. Tra qualche settimana inizierà la stagione a tutti gli effetti e l'obiettivo è quello di mettere a referto dei colpi in entrata di assoluto spessore. Giovanni Simeone è arrivato a Torino, ma questo sarà il colpo che chiude il mercato?