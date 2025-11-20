mondoudinese news calcio calciomercato Calciomercato Torino – Simeone out: Cairo ha già scelto il sostituto

Calciomercato Torino – Simeone out: Cairo ha già scelto il sostituto

Torino continua a lavorare di settimana in settimana, non perdiamo un istante ed ecco tutti i dettagli sul possibile sostituto per l'attacco
Lorenzo Focolari Redattore 

Cairo

La notizia che mister Baroni non si aspettava e non voleva per alcun motivo. La squadra granata dovrà fare a meno di uno dei suoi trascinatori nel corso delle prime settimane di annata. Il Cholito Simeone ha subito un infortunio muscolare di importante entità e dovrà restare fermo almeno un mese.

Una notizia importante che getta il Torino sul mercato o comunque a capire se c'è qualche affare interessante. Non perdiamo un istante ed ecco tutti i dettagli sulla possibile operazione futura. In arrivo un nuovo bomber <<<

