Il club granata continua a lavorare sul mercato in entrata ed in uscita. La squadra proprio nelle ultime ore ha messo a referto diversi colpi importanti e calciatori come Luca Marinnucci oltre che un mediano come Prati. Allo stesso tempo è uscito un altro attaccante come Cyriel Ngonge.
Calciomercato Torino – Non solo Mariannucci: Cairo prepara l’ultima bomba
Il Torino sta arrivando verso la fine del mercato in entrata ed in uscita. Ecco tutti i dettagli sul possibile inserimento di un centrale
La società non molla il colpo ed anzi sta lavorando per arrivare alla chiusura di un altro profilo molto interessante. Un calciatore che sarebbe un vero e proprio coupe de Theatre. Non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli sull'ultimo nome del mercato del Torino. Cairo prova la bomba <<<
