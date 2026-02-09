Calciomercato Torino | Accordo Spalletti-Cairo? Tutta la verità sull’affare

Un pareggio importante quello arrivato nel corso degli ultimi minuti del match di campionato tra il Torino e la Fiorentina di Paolo Vanoli. Un match che ha complicato il percorso della società gigliata nella lotta alla salvezza, complice anche il grande risultato ottenuto dal Lecce contro l'Udinese di Runjaic.

Nel frattempo tiene sempre corda il mercato e soprattutto quando si parla di Torino. Non solo la rescissione consensuale tra la società della prima capitale d'Italia e Peer Schuurs, ma nelle ultime ore ha preso quota anche un altro affare. Ecco tutti i dettagli su una clamorosa cessione <<<