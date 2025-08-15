La società granata non ha tempo da perdere sul campo da gioco e proprio per questo motivo sta lavorando per chiudere una rosa di assoluto spessore. Sono ancora tre gli obiettivi in questi ultimi giorni di mercato e si parla di calciatori che potrebbero a tutti gli effetti rivoluzionare la rosa sotto tutti i punti di vista.
mondoudinese news calcio calciomercato Calciomercato Torino – Tre colpi per sognare l’Europa: ecco i nomi di Cairo
news calcio
Calciomercato Torino – Tre colpi per sognare l’Europa: ecco i nomi di Cairo
Il Torino prepara tre colpi di primissimo livello per sognare in grande in vista della prossima stagione di campionato. Ecco tutti i dettagli
Due trequartisti ed un centrocampista sono stati inseriti ufficialmente nella lista di Urbano Cairo. C'è solo da capire quale di questi colpi riuscirà ad affondare il club. Non perdiamo neanche un secondo ed ecco tutti i dettagli sull'affare. I tre profili perfetti per tornare a sognare l'Europa <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA