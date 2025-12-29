Calciomercato Torino – Tre nomi per gennaio: colpi da Napoli e Roma

Il club granata sta lavorando intensamente sul mercato in entrata ed in uscita. La società di Torino sa che deve fare la differenza nel corso della prossima sessione per dire la sua e soprattutto prendersi un posto da protagonista all'interno della massima serie del calcio italiano.
Il Torino sta lavorando intensamente in vista dei prossimi incontri di campionato. Non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli
Nel frattempo sono tre i nomi messi sotto osservazione da parte del direttore Gianluca Petrachi. Difensori decisamente interessanti e che hanno tutte le qualità per fare la differenza all'interno del club di Torino. Non perdiamo un secondo ed ecco i profili sotto osservazione <<<
