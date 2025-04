Calciomercato Torino – Vagnati chiude il colpo? C’è il ritorno del centrale

Il club guidato da Paolo Vanoli e gestito dalla provata coppia Vagnati-Cairo sta cercando di conquistare la parte sinistra della classifica di giornata in giornata. Proprio domani pomeriggio potrebbe arrivare il primo sorpasso fondamentale che garantirebbe un piazzamento nella parte che conta della graduatoria.

Nel frattempo si sta iniziando a lavorare in vista della prossima stagione e l'obiettivo è quello di costruire una squadra che possa far paura a tutte le avversarie. Non perdiamo neanche un secondo ed ecco tutti i dettagli sul nuovo difensore centrale <<<