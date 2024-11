Mercato Torino – Vagnati sfida Marotta, testa a testa con l’Inter: i dettagli

Il Torino continua a lavorare partita dopo partita e non vede l'ora di fare la differenza sul campo da gioco, ma anche su quello extra campo

Clamoroso in quel di Torino , con i Granata che vogliono sfidare i Campioni d'Italia ed avvicinarsi ad un nuovo calciatore di primissimo livello.

Si parla di un difensore che sta mettendo a referto prestazioni convincenti in fila e di conseguenza tante squadre stanno cercando di assicurarsi le sue prestazioni. Andiamo a vedere il profilo e la sfida con i neroazzurri <<<

Duello totale

L'Inter di Beppe Marotta sfida il Torino di Vagnati per le prestazioni del difensore centrale Nicolò Bertola. Il calciatore che milita nello Spezia si sta mettendo in mostra come uno dei migliori di tutta la Serie B.