Otto punti nel corso delle ultime quattro partite ed una squadra che ha messo in seria difficoltà anche un ottimo club come il Bologna allenato da Vincenzo Italiano. La sfida del Dall'Ara ha restituito diverse garanzie ad un team come quello granata.
Calciomercato Torino – Vanoli torna in panchina? Notizia clamorosa
news calcio
Calciomercato Torino – Vanoli torna in panchina? Notizia clamorosa
Il Torino continua a lavorare in vista dei prossimi match di campionato. Ecco tutti i dettagli su una notizia clamorosa e il futuro del club
Proprio per questo motivo la panchina di Marco Baroni sembra essere più salda che mai e di conseguenza si inizia a pensare ad un possibile sostituto da qualche altra parte. Paolo Vanoli è pronto per tornare alla guida di un team della massima serie: ecco quale <<<
