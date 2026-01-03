Il club granata vuole vivere una stagione differente dalle ultime che ha messo a referto nella massima serie del calcio italiano. L'obiettivo è quello di ritagliarsi un posto da protagonista, nonostante un inizio di campionato che faccia pensare al solito piazzamento a metà classifica circa.
mondoudinese news calcio calciomercato Calciomercato Torino – Zapata ai saluti? No problem, c’è il nuovo bomber
news calcio
Calciomercato Torino – Zapata ai saluti? No problem, c’è il nuovo bomber
Il Torino potrebbe salutare definitivamente il suo attaccante di punta, viste le tante offerte arrivate nel corso delle ultime settimane
La società deve fare un passo in avanti e di conseguenza serve identità ed allo stesso tempo rafforzare in maniera evidente la rosa. Nelle ultime ore sta prendendo quota un possibile cambio, ecco tutti i dettagli <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA