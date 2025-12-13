Calciomercato Torino – Zapata saluta Cairo? C’è un’offerta clamorosa

Il club granata continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato, la società non vede l'ora di poter fare la differenza e dire la sua sul campo da gioco. Oggi una sfida decisiva contro la Cremonese che dirà moltissimo sul futuro della squadra ed anche di mister Baroni.
Il Torino continua a lavorare sul mercato in entrata ed in uscita. Ecco tutti i dettagli su una possibile offerta clamorosa per Zapata
Logicamente serve una vittoria per allontanare ogni pensiero di una possibile retrocessione. Per fare un passo in avanti, serve anche riuscire a mantenere gli elementi più importanti. Ecco tutti i dettagli su una cessione che cambierebbe tutto. Il Torino pronto a salutare il suo bomber <<<
