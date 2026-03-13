mondoudinese news calcio calciomercato Calciomercato Torino – Zapata saluta tutti? La decisione del club è chiara

Una decisione che sembra essere chiara, con Duvan Zapata che è pronto per salutare tutti. Non perdiamo un secondo su questo possibile affare
Lorenzo Focolari Redattore 

Calciomercato Torino – Zapata saluta tutti? La decisione del club è chiara- immagine 1

La squadra granata sta vivendo un momento complesso in campionato, nonostante il cambio di guida tecnica serve trovare punti per allontanare la zona pericolosa della classifica e la sfida di oggi contro il Parma potrebbe giocare un compito decisamente importante.

Il team ha bisogno di poter dire la sua sul campo da gioco, ma anche di iniziare a costruire la prossima stagione. Non possiamo fare altro che andare a vedere i dettagli sul mercato e soprattutto il nuovo calciatore pronto per salutare definitivamente il mondo granata. Ecco tutti i dettagli <<<

