La squadra granata sta vivendo un momento complesso in campionato, nonostante il cambio di guida tecnica serve trovare punti per allontanare la zona pericolosa della classifica e la sfida di oggi contro il Parma potrebbe giocare un compito decisamente importante.
Calciomercato Torino – Zapata saluta tutti? La decisione del club è chiara
Calciomercato Torino – Zapata saluta tutti? La decisione del club è chiara
Una decisione che sembra essere chiara, con Duvan Zapata che è pronto per salutare tutti. Non perdiamo un secondo su questo possibile affare
Il team ha bisogno di poter dire la sua sul campo da gioco, ma anche di iniziare a costruire la prossima stagione. Non possiamo fare altro che andare a vedere i dettagli sul mercato e soprattutto il nuovo calciatore pronto per salutare definitivamente il mondo granata. Ecco tutti i dettagli <<<
