Il club granata sta lavorando intensamente in vista dei prossimi incontri di campionato. Gli ultimi due risultati utili sono un campanello riguardante una squadra che ha iniziato ad intraprendere il giusto percorso, ma bisogna dare la conferma sul campo da gioco.
mondoudinese news calcio calciomercato Calciomercato Torino – Zapata ai saluti? Il futuro del Capitano è scritto
news calcio
Calciomercato Torino – Zapata ai saluti? Il futuro del Capitano è scritto
Il futuro della squadra granata sembra essere scritto sotto tutti i punti di vista, non perdiamo neanche un secondo ed ecco i dettagli
Nel frattempo con un Simeone in grandissima forma iniziano ad emergere dei dubbi riguardanti il futuro di uno degli attaccanti più interessanti del calcio italiano. Tutti i dettagli sul futuro del capitano del Torino <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA