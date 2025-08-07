I bianconeri continuano a lavorare in entrata ed in uscita. Dopo gli addii di Lorenzo Lucca, Jaka Bijol e Florian Thauvin è arrivato il momento di mettere a referto dei colpi che possano portare il club a conquistare una salvezza non semplice ma più che necessaria.
mondoudinese news calcio calciomercato Calciomercato Udinese – Witsel sarà bianconero? Tutte le novità sull’affare
news calcio
Calciomercato Udinese – Witsel sarà bianconero? Tutte le novità sull’affare
Axel Witsel inizierà ad indossare la casacca dell'Udinese nell'immediato futuro. Ecco tutti i dettagli e i passi in avanti su questo colpo
Non perdiamo neanche un secondo ed ecco tutti i dettagli sul nuovo colpo di assoluto spessore. Un nome decisamente interessante che ha un risalto mediatico di primissimo livello e nel corso dell'ultima stagione ha indossato la maglia dell'Atletico Madrid. Ecco tutti i dettagli sull'affare <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA