Sfumato Zagadou, la Roma potrebbe virare sull’ex biancoceleste – News

Vi ricordate di Zagadou? Il difensore francese era stato pesantemente accostato alla Roma di Mourinho per tutta la sessione estiva di mercato. Nell'ultima settimana di agosto si pensava persino che Tiago Pinto, general manager del club giallorosso, stesse per affondare il colpo. Alla fine, però, la Roma ha scelto di non puntare sul 23enne ex Borussia Dortmund che adesso, a quanto pare, sarebbe vicino alla firma con lo Stoccarda. Ma ci sono novità.