Mercato Cagliari – Se Zortea va Ortega è in pole: il punto

Il futuro di Zortea è ancora molto incerto e il Cagliari non vuole farsi trovare impreparati davanti ad una possibile cessione

Martin Ortega

In attesa di conoscere il futuro di Zortea e con Di Pardo che ricopre attualmente il ruolo di vice Zappa, il Cagliari starebbe attivandosi per offrire a Fabio Pisacane un nuovo rinforzo per la fascia destra. Nel quaderno del direttore sportivo Guido Angelozzi è finito Martín Ortega, un’ala argentina di 25 anni che appartiene al Tigre.