Ad oggi non ci sono le condizioni per pensare a una ripresa dei campionati. Doccia fredda per il calcio argentino da parte del ministro della Salute, Gines Gonzalez Garcia. “Come la maggior parte degli argentini ho tanta voglia che si torni a giocare ma e’ complicato, il 75% dei calciatori vive nella regione dove e’ concentrato il virus. In questo momento non ci sono le condizioni e dobbiamo procedere passo dopo passo”.