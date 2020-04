Barcellona, decisione storica: il Camp Nou cambierà nome per raccogliere fondi

“Vogliamo inviare un messaggio universale: per la prima volta nella storia qualcuno avrà l’opportunità di mettere il proprio nome sul Camp Nou e le entrate andranno a tutta la comunità”. Così il vicepresidente del Barcellona Jordi Cardoner, ha commentato la decisione del Consiglio direttivo del club di cedere per la prima volta i ‘naming rights’ dello stadio, che nella prossima stagione non si chiamerà Camp Nou ma avrà il nome di uno sponsor. La cifra pagata per questo patrocinio andrà a confluire in una raccolta fondi per la lotta al Coronavirus “in Catalogna e nel resto del mondo”.