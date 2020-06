Bruno Fernandes: “Quando il Manchester mi ha chiamato, ho pianto di gioia”

Bruno Fernandes ha parlato nel corso di una diretta su Instagram dei momenti precedenti la firma con il Manchester United: “Lo ammetto, avevo paura. Era il mio sogno andare a giocare in Premier League e vedevo che si stava realizzando”, ha esordito Bruno Fernandes parlando con i fan. “Quando mi hanno chiamato per dirmi che il Manchester United mi voleva…. beh, ho chiamato subito mia moglie, mio fratello, mia sorella e mia madre e ho iniziato a piangere. Erano lacrime di gioia. Tutti i miei sforzi per realizzare il mio sogno stavano dando i loro frutti. Stavo realizzando quello che volevo. La mia famiglia ha sempre saputo quale fosse il mio desiderio: diventare un calciatore professionista e il mio grande sogno era proprio quello di giocare in Premier League per il Manchester United”.