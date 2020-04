La Bundesliga potrebbe essere uno dei primi campionati europei a ripartire. In Germania si sta infatti lavorando per riprendere il 9 maggio, ovviamente a porte chiuse. Ma c’è chi non è assolutamente d’accordo con questa decisione e sono proprio i tifosi della Bundesliga. “Il calcio professionistico dovrebbe rimanere in quarantena”, hanno dichiarato, temendo che dietro queste decisioni ci siano solo intenzioni economiche a spese della salute pubblica e del buon senso.