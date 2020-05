Uno stadio senza pubblico ma in cui non è mancato il biancorosso a riempire i seggiolini vuoti nel match casalingo del Colonia contro il Mainz, primo dei due posticipi domenicali della Bundesliga, terminato 2-2. Un’intera tribuna dello stadio Rhein Energie era stata decorata con sciarpe e magliette biancorosse per far sentire il supporto dei tifosi ai propri beniamini.