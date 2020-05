Bundesliga, lo Shalke 04 fa proselitismo in Premier con… 20 buoni motivi!

La Bundesliga sta per ripartire, primo campionato tra le big-five a riprendere dopo l’emergenza coronavirus. Saranno in tanti quindi a seguire, al di fuori del confine tedesco, la Bundesliga, tanto più che i primi due turni saranno trasmessi in chiaro. Lo Schalke 04 allora ha pensato di approfittarne elencando sul proprio profilo Twitter una serie di ragioni per le quali i tifosi inglesi dovrebbero tifare per i Minatori, intanto che la Premier League non si gioca. Nella speranza così che qualcuno si appassioni e continui a seguirli anche quando il calcio europeo potrà tornare alla normalità.

Come fa lo Schalke a convincere i tifosi inglesi? Trovando per ogni club di Premier qualcosa che li accomuni.

Arriva anche il turno del Watford: “Vuoi sostenere un club tedesco dove giocava un ex Hornet? Non cercare altrove! Il mago spagnolo Jurado ha giocato per noi tra il 2010-2013 – chi può dimenticare il suo assist!”