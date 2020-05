Bundesliga, nel Colonia tre positivi

Tre giocatori del Colonia sono risultati positivi ai test per il coronavirus. Lo ha annunciato lo stesso club tedesco, spiegando che i tre sono asintomatici e che resteranno in quarantena per 2 settimane, senza rendere noti i nomi. Gli allenamenti, spiega il Colonia sul suo sito, proseguono “secondo le misure di controllo dell’igiene e delle infezioni che sono state messe in atto dal 6 aprile. Il prerequisito per questo è che il gruppo di persone venga ulteriormente testato, come indicato nel protocollo medico definita dalla Lega calcio”.