Bundesliga, Sky trasmetterà in chiaro il 26° e 27° turno

In vista della ripresa delle partite di campionato, Sky ha deciso di trasmettere gratuitamente in chiaro (in Germania) il 26° e il 27° turno della Bundesliga e della 2 Bundesliga. Le sfide andranno in onda su Sky Sport News HD e in streaming.

Questo il programma del 26° turno

Sabato: Borussia Dortmund-Schalke (ore 15.30), Lipsia-Friburgo (15.30), Hoffenheim-Hertha (15.30), Fortuna Dusseldorf-Paderborn (15.30), Augsburg-Wolfsburg (15.30); Eintracht Francoforte-Borussia Moenchengladbach (18.30).

Domenica: Colonia-Mainz (15.30); Union-Bayern (18).

Lunedì: Werder-Bayer Leverkusen (20.30).