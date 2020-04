Bundesliga, stadi aperti ai tifosi…di cartone

L’idea già applicata dalla Dinamo Brest in Bielorussia è piaciuta in Germania dove la Bundesliga si appresta a far ripartire la stagione. E così i tifosi del Borussia Mönchengladbach, appartenenti al gruppo Fanprojekt Mönchengladbach, per dare un aiuto al proprio club hanno proposto di piazzare sugli spalti dei cartonati raffiguranti i loro volti e che, alla cifra di 19 euro, occuperanno i posti da loro solitamente occupati. L’attaccante Patrick Herrmann ha commentato: “All’inizio ero scettico, non sapevo se avrebbe avuto l’effetto desiderato. Ma sembra piuttosto buono, molto vicino alla realtà”.