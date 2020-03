Coronavirus, anche i genitori di Pussetto tra i 300 turisti argentini bloccati a Londra

“Totale irresponsabilità della compagnia aerea @Norwegian_ES , annulla un volo senza motivo ore prima della partenza. Tra tutte le persone che vogliono tornare a casa ci sono i miei genitori, che hanno la fortuna di avere un posto dove stare. Al contrario, molte persone non sanno cosa accadrà in questi giorni, senza un posto dove stare e in attesa di una risposta. Ringrazio l’ambasciata argentina nel Regno Unito che si è resa disponibile verso tutti per cercare di risolvere il problema e affinché tutti possano tornare alle loro case e rispettare la quarantena obbligatoria nel nostro paese. Collaboriamo tra noi in questo momento difficile, prendiamoci cura gli uni degli altri e aiutiamo rispettando i comunicati del nostro governo”.