CORONAVIRUS Ex Udinese, Isla vuole restare in Europa

Mauricio Isla, attuale centrocampista del Fenerbahçe e della Nazionale cilena, avrebbe deciso di rimanere ancora una stagione in Europa e posticipare così il suo rientro in Cile. All’inizio del mese, la stampa turca aveva lasciato trapelare che l’esterno ex Udinese non avrebbe proseguito la sua avventura nei canarini, tuttavia il portale turco fotomac.com ha dichiarato che “Isla, che ha riportato moglie e figlia a Istanbul a causa della pandemia di coronavirus, ha dichiarato che voleva rimanere nel Fenerbahçe perché preoccupato del cattivo sistema sanitario sudamericano“, per cui il giocatore cileno starebbe negoziando con la dirigenza del club per il rinnovo del contratto. Se ciò non dovesse accadere, Mauricio Isla avrebbe iniziato la ricerca di un club europeo, dove ha già vestito le maglie di Udinese, Juventus, Queens Park Rangers, Olympique de Marseille e Cagliari.

Isla in maglia friulana ha giocato dal 2007 al 2012 collezionando 151 presenze e segnando 7 reti.

FONTE Radioagricultura.cl