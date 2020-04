CORONAVIRUS Montpellier, Sambia ricoverato in terapia intensiva

Junior Sambia, 23enne giocatore del Montpellier, è ricoverato in terapia intensiva e accusa i sintomi del coronavirus. Lo riporta “L’Equipe”, rivelando che il giocatore già da lunedì è in ospedale ma che le sue condizioni sono peggiorate nelle ultime ore, al punto da trasferirlo di reparto. Il club francese si è limitato a far sapere in una nota che un proprio tesserato, “a causa di problemi respiratori e digestivi, è stato ricoverato in ospedale a Montpellier per ricevere le cure del caso”. Ad oggi non è stata resa nota alcuna positività al coronavirus fra i giocatori della Ligue 1.