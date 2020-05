Danimarca, il massimo campionato riprenderà il 29 maggio

n Danimarca il Campionato di calcio di Serie A riprenderà il 29 Maggio, dopo lo stop per il Covid 19. Lo ha comunicato il presidente della Federcalcio Danese Jesper Moller.

Saranno osservati durante i match, che si terranno a porte chiuse, rigidi protocolli sanitari, per tutelare la salute di calciatori, tecnici dipendenti delle società, e giornalisti. Nei prossimi giorni inizieranno gli allenamenti a gruppi, per le varie squadre. Il Midtjylland è primo in classifica con 62 punti, dopo 24 giornate. Secondo è il Copenaghen a 50 punti.

Per l'occasione l'Aarhus GF sperimenterà un sistema che permetterà un nuovo modo di fruire di un evento live. Ospiterà infatti al Ceres Stadium il Randers in una partita che vedrà il pubblico collegato collettivamente in diretta grazie alla piattaforma Zoom. Questo permetterà ai calciatori di vedere e sentire la voce dei tifosi trasmessi negli schermi.