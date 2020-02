Disavventura per Ighalo “scacciato” dall’allenamento

L’ex attaccante dell’Udinese, neo acquisto del Manchester United, si trovava sui campi dell’università di Wythenshawe per una sessione di allenamento mentre si preparava a rientrare con il resto della squadra. Alcune studentesse appartenenti alla formazione femminile universitaria, sono entrate nel centro sportivo e non solo non hanno riconosciuto Ighalo, ma gli hanno anche intimato di andarsene. Il malinteso è stato presto chiarito e la disavventura si è conclusa con un bel selfie.