Mauricio Isla sarà il nuovo rinforzo del Flamengo, a meno di svolte dell’ultimo minuto. Lo riporta GloboEsporte in Brasile: “Esami superati, il Flamengo definisce gli ultimi dettagli per l’ingaggio di Isla”. Aggiungendo che “la società è in fase di stesura del contratto che vincolerà il calciatore cileno per due anni e mezzo, fino alla fine del 2022”.