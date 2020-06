Ex Udinese, Isla sempre più vicino al Boca

Il Boca sta cercando un’ala per rafforzare la squadra e Mauricio Isla, in scadenza al Fenerbahce, è il nome segnato sul taccuino del club. Sono in corso trattative e l’ottimismo è supportato, tra l’altro, da motivi di cuore da parte del giocatore. Gala Caldirola, la moglie di Isla, parteciperà al programma Dancing for a Dream in Cile. La decisione del difensore, nonostante il suo manifesto gradimento per una destinazione europea, è di essere in futuro vicino a lei. Qualche giorno fa, lo stesso Isla ha dedicato un messaggio a sua moglie su Instagram: “Non ho idea di dove mi porterà il destino, ma quello che so è che sarà con te. Ti amo molto.”