Il Boca Juniors dopo l’addio di De Rossi cerca un altro ex del campionato italiano per rinforzarsi: si tratta dell’ex Udinese (e Juve) Mauricio Isla. Qualche settimana fa in Argentina hanno annunciato che il Boca Juniors intendeva far firmare un contratto i cui termini so no ancora sconosciuti a Mauricio Isla e Charles Aránguiz (altro ex Udinese).

Secondo il quotidiano Olè Isla che gioca nel Fenerbahce in Turchia potrebbe andare in prestito in Argentina subito.