Ancora guai fisici per Seko Fofana. Reduce da un infortunio al tendine del ginocchio, l’ex Udinese ha avuto una ricaduta, come ha annunciato Franck Haise in conferenza stampa venerdì: “Seko ha avuto una ricaduta durante la partita (contro il Bordeaux)” – ha spiegato -. “La durata della sua indisponibilità è ancora da valutare”.