20.000 tifosi potrebbero essere ammessi ad assistere alla finale della FA Cup a Wembley il 1 agosto. Come riportato da The Mirror, la FA sta lavorando per consentire a 10.000 sostenitori di ciascuno dei due club di guardare la partita dagli spalti, considerando che lo stadio contiene 90.000 posti. Tuttavia, il rapporto indica che i tifosi potranno recarsi alla partita solo se il tasso di infezione da coronavirus risulterà inferiore a 0,5 .