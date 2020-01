Fa Cup: Il watford non evita il replay

Il Norwich ha sconfitto 4-2 il Preston (club di Championship, equivalente alla nostra Serie B) in trasferta, qualificandosi al quarto turno di FA Cup. I canarini chiudono la pratica gia’ nel primo tempo con la doppietta di Idah e il gol di Hernandez. Nella ripresa gli ospiti tentano di rientrare in partita con Bodin ma ancora Idah chiude la gara. Inutile il secondo gol del Preston con Harrop. Passa al turno successivo anche il Southmapton che ha vinto 2-0 in casa contro l’Huddersfield grazie alle reti di Smallbone e Vokins. Southampton e Norwich sono le uniche due squadre di Premier League qualificate al turno successivo. Il Watford ha pareggiato 3-3 in casa con il Tranmere e non ha evitato cosi’ il replay. Il Brighton e’ stato sconfitto 1-0 in casa dallo Sheffield Wednesday (Championship) mentre l’Aston Villa ha perso 2-1 sul campo del Fulham.