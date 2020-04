UFFICIALE Francia, la Ligue 1 si ferma

La Ligue 1 si ferma. Lo ha annunciato il premier francese Edouard Philippe nel suo intervento in Parlamento. “La stagione 2019/20 degli sport professionistici, in particolare il calcio, non potrà riprendere.

I principali eventi sportivi, tutti gli eventi che riuniscono più di 5.000 partecipanti e sono quindi oggetto di una dichiarazione in prefettura e che devono essere organizzati con largo anticipo, non potranno essere tenuti prima di settembre.

Sarà possibile, nei giorni di sole, praticare una singola attività sportiva all’aperto, ovviamente superando l’attuale barriera di 1 km e rispettando le regole del distanziamento sociale. Non sarà possibile, né praticare sport in luoghi coperti, né sport di squadra o di contatto”.

La Lega transalpina si riunirà a maggio per stabilire criteri di classificazione alle coppe europee, promozioni e retrocessioni.

C’è però chi suggerisce che la Lega potrebbe tentare di ripartire comunque a fine agosto e chiudere la stagione in corso a dicembre. E poi avviare una nuova stagione sull’anno solare.