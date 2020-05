Getafe, l’abbonamento 2019/20 sarà valido anche per la prossima stagione

Il Getafe, club che milita nella Liga spagnola e prossima avversaria dell’Inter negli ottavi di finale della UEFA Europa League, ha annunciato che per venire incontro ai propri tifosi rende valido l’abbonamento 2019/20 anche per la prossima stagione.

“Informiamo tutti i nostri abbonati che, come misura per compensare i danni causati dalla crisi sanitaria causata dal Coronavirus nella stagione 2019/20, gli abbonamenti della suddetta stagione saranno validi per l’intera stagione successiva (2020/21). Resteranno escluse dal campo di applicazione di questa misura la Copa del Rey e, nel caso, le competizioni europee. Con questa misura il Getafe vuole compensare e ringraziare per il supporto mostrato dai suoi abbonati in questi tempi difficili”, si legge nella nota del club spagnolo.