Darwin Machis trascina il Granada alla vittoria nella 25esima giornata di Liga contro l’Osasuna con due splendide conclusioni di potenza, gara terminata 3-0 per l’ex club dei Pozzo. Il classe ’93, dopo un’anonima permanenza in bianconero, fu ceduto in prestito al Cadice per poi essere trasferito la scorsa estate al Granada.