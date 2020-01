Ighalo, dall’Udinese al sogno Manchester United

Il destino è strano. Da possibile promessa al ritiro d’oro dal cinese allo Shanghai Shenhua. Ma per Ighalo si apre una delle possibilità migliori per la sua vita, visto che il Manchester United starebbe prendendo in considerazione proprio l’ex Udinese per rafforzare il suo attacco, come ferisce “Sky Sports”. Il suo arrivo sarebbe una sorpresa. Perché Ighalo, dopo aver trascorso quasi un decennio nei club di Pozzo (Udinese, Granada e Watford), ha finito per lasciare tutto andando in Cina due anni fa, tentato dalla classica offerta milionaria.