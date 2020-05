Il Salisburgo vince la coppa d’Austria: festeggiamenti con il distanziamento sociale

Addio agli abbracci collettivi ‘vecchia maniera’ e abituiamoci a scene come quelle a cui si è assistito in Austria. Il Salisburgo ha vinto l’ennesimo trofeo aggiudicandosi ancora una volta la Coppa d’Austria: ha infatti sconfitto in finale l’Austria Lustenau, un club di seconda divisione. La squadra di proprietà della Red Bull ha festeggiato seguendo le regole del distanziamento sociale, e i calciatori hanno ritirato, singolarmente e a distanza, le medaglie. Anche i festeggiamenti per il trofeo hanno obbedito al distanziamento, i giocatori infatti hanno ballato e saltato all’interno di un cerchio disegnato dal quale non potevano uscire… suscitando però i commenti ironici del web