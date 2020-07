Julio Velázquez sulla panchina dello Sporting Gijon per la stagione 2020/21

Lo Sporting de Gijón ha già scelto l’allenatore che guiderà il club la prossima stagione: sarà infatti Julio Velázquez, attualmente al Vitória Setúbal, a sostituire Miroslav Djukic sulla panchina dei Rojiblancas così come riporta eldesmarque.com. A meno di ripensamenti dell’ultima ora, il suo arrivo in panchina sarà reso ufficiale la prossima settimana dopo la fine del campionato, quando verrà resa pubblica anche la decisione di non continuare a contare sull’allenatore serbo.